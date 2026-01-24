モデル・貴島明日香が21日、自身のインスタグラムを更新。駅のホームで寒さをしのぎながら座るショットを投稿した。 【写真】厳しい寒さで電車待ち→ビックリ！ とんでもない美女が駅のホームに 「とっても寒かった日の帰り道」と記した貴島は、フードをかぶった寒さ完全防備のスタイル。フードで覆っているとはいえ、のぞくメガネ姿の表情がキュート。別のショットでは凜とした表情もアップ