＜大相撲一月場所＞◇十三日目◇23日◇東京・両国国技館 【映像】吹っ飛んだ力士が思わず“笑った”一撃決着序ノ口の土俵で、規格外のパワーを持つ“期待の逸材”が、同段の筆頭力士をたった一撃で吹き飛ばす衝撃的な一番があった。圧倒的な力の差を見せつけられた対戦相手が、思わず苦笑いを浮かべる姿になど「笑っちゃってる」「すごすぎてw」など驚きの声が上がった衝撃の結末となったのは、序ノ口十九枚目・旭富士（