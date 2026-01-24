スノーボードの女子スロープスタイルで3位に入った村瀬心椛＝アスペン（ゲッティ＝共同）【アスペン（米コロラド州）共同】世界のトッププロが集まる招待大会の冬季Xゲームは23日、米コロラド州アスペンで開幕し、スノーボード女子スロープスタイルでミラノ・コルティナ冬季五輪代表の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が89.66点で3位に入った。ミア・ブルックス（英国）が96.33点で勝った。女子ハーフパイプには工藤璃星、清水さら