Æ©»ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î......¡©»×¤ï¤º¤½¤¦¿Ò¤Í¤¿¤¯¤Ê¤ëÌÜ¤ò»ý¤ÄÂç³ØÀ¸¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¤¿¤À¤ÎÀÐ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¢ª20»þ´Ö¤«¤±¤Æºï¤ë¤È¡Ä¤½¤Î¿ÍÊª¤¬¡ÖºÎ¼è¤·¤¿¡Ê¤«¤Ë¡Ë¤Î²½ÀÐ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎTakeshi¡Ê¡÷angustidens¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î8Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÊªÂÎ¡£²¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤ÀÐ¤³¤í¡£¾å¤Ë¤Ï¡¢¹ÃÍå¤ä¥Ï¥µ¥ß¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤ë¥«¥Ë¤Î²½ÀÐ¤¬ÄÃºÂ¤·