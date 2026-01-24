小麦などのタンパク質・グルテンを含まない米粉は、汎用性の高いグルテンフリー食材として注目を集めています。【写真】小麦を超える美味しさ！米粉を使った絶品もっちり生パスタ「米粉は小麦粉にはないメリットやおいしさを味わえる素材です。ダマになりにくく、どんな料理も引き立てる懐の深さがあります。小麦アレルギーの方も安心して食べられる点、油の吸収率が低くヘルシーに仕上がる点、そしてもちもちとした独特の食感と