広島の栗林良吏投手（２９）が２３日、マツダスタジアム内のグッズショップ壁画のリニューアル式に参加した。高さ６・６メートル、幅５・８メートルの巨大壁画に新たに刻まれたのは、右腕の力強い投球フォーム。完成した自身の姿に豪快にサインを書き入れ、「うれしい気持ちが一番。思っていたより大きくてびっくりした」と笑みをこぼした。マツダ新名物になりつつある巨大壁画。これまでチームの“顔”が登場してきた。昨季は