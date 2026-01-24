ついつい仕事中にサボってしまう人は、どんなことに気をつければいいか。明治大学教授の堀田秀吾さんは「それは意志が弱いからではない。“脳のクセ”をうまく利用すれば、誰でも簡単に集中力を取り戻すことができる」という――。（第1回）※本稿は、堀田秀吾『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／GCShutter※写真はイメージ