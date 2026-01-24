HIKAKINさんが岡本に時計を選んでもらったことを明かした意外な交友関係が明らかになった。ブルージェイズ入りが決まった岡本和真内野手が23日、人気YouTuberのHIKAKINさんのインスタグラムに登場した。HIKAKINさんは投稿で「おかもっちゃんと時計見に行って、僕にピッタリのを彼が選んでくれたので購入」と明かした。HIKAKINさんは以前にも岡本とご飯に行ったことを報告するなど、友好関係を築いていた。この日、HIKAKINさん