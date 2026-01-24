好きな男性が、あなたの好意を知っていながら、やんわり「NO」を突き付けてくるとしたら、どんな手段を使うのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「好意を抱いてくれる女性に『その気がない』ことを示すセリフ」をご紹介します。【１】「彼氏できるといいね」と他人事のように応援する「『○○さんならきっといい人見つかるって』と部外者っぽいスタンスを見せる」（20代男性）など