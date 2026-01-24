『恋愛裁判』（1月23日公開）人気上昇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」でセンターを務める山岡真衣（齊藤京子）は、中学時代の同級生・間山敬（倉悠貴）と偶然再会し、恋に落ちる。アイドルとしての立場と恋愛との間で葛藤する真衣だったが、ある事件をきっかけに衝動的に敬のもとへ身を寄せる。8カ月後、真衣は所属事務所から「恋愛禁止条項」の契約違反者として裁判所に召喚されることになる。裁判では、事