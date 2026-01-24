男性１０人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥＪＥＴＢＯＹＢＡＮＧＥＲＺ（ＴＪＢＢ）が、ＡＢＣテレビのドラマ「ＤＡＲＫ１３踊るゾンビ学校」（ＡＢＣテレビ＝日曜深夜０・１０、テレビ朝日＝土曜深夜２・３０）で地上波連続ドラマ初出演初主演を果たした。ゾンビ役の１０人は、十人十色な表現を見せて好演中。所属するＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ」を若手から盛り上げる決意を