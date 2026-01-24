広島のサンドロ・ファビアン外野手（２７）とエレフリス・モンテロ内野手（２７）が２３日、マツダスタジアムでの合同自主トレに合流した。練習前にはチームメートと久々の再会を果たし、ハグや握手で旧交を温めた。「とても気分がいい」と語ったモンテロは打撃練習でも力強い打球を披露。母国・ドミニカ共和国では「家族と素晴らしい時間を過ごせた。少し休みもしたけど、万全の状態で来るためにハードなトレーニングも続けて