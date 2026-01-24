NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。1月26日放送の第81話では、庄田（濱正悟）がサワ（円井わん）に意外な提案。 参考：『ばけばけ』はなぜ3人の女性の貧困を描いたのか寛容さと多様性に満ちた現代性 錦織（吉沢亮）の後任を庄田が務めることが決まった第80話 第81話では、サワとの関係に落ち込むトキ（髙石あかり）。ヘブン（トミー・バストウ）は司之介（岡部たかし）と結託して、トキを励まそうとあるもの