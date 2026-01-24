第45回大阪国際女子マラソンの招待選手が23日、記者会見に登場しました。2028年ロサンゼルス五輪につながる今大会。参加標準記録である2時間27分を切り、日本人選手の6位までに入れば、五輪の代表選考会として、2027年秋に開催予定のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）の出場権を得られます。自己ベスト2時間20分42秒を記録し、過去に大阪国際女子マラソンでは3度の優勝を誇った松田瑞生選手。パリ五輪、東京五輪ともに代