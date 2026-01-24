◇AFC U23アジアカップ(サウジアラビア、6日〜24日)サッカー・U23アジアカップは3位決定戦の韓国−ベトナムが23日に行われました。試合はベトナムが1−1から後半26分に直接フリーキックを決め2−1と勝ち越しに成功するも、韓国が終了間際の後半アディショナルタイム7分にロングボールから同点ゴール。その後、延長戦でも決着がつかず2−2のままPK戦に突入。両チーム共に6人連続で成功させる中。先攻の韓国は7人目が失敗。後攻のベ