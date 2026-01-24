大相撲初場所13日目(23日、両国国技館)大相撲初場所13日目が行われ、新大関・安青錦が豊昇龍に勝利。2敗で単独トップを守り、2場所連続優勝へ前進しました。前日、10勝2敗で単独トップに立った安青錦。この日の相手は、過去4戦全勝を飾っている横綱・豊昇龍。安青錦は激しく豊昇龍を攻めると、最後は上手投げを決め、11勝目をあげました。この日も2敗をキープした新大関が、単独トップを守り2場所連続優勝へ前進しています。【初場