【その他の画像・動画等を元記事で観る】Sir Vanityと斉藤壮馬の2man Live「Sir Vanity presents “Mixtape#1” feat.Soma Saito」のチケット一般抽選発売がスタートした。“Mixtape#1″は2026年3月7日(土)・3月8日(日)の2DAYS、TACHIKAWA STAGE GARDENで各日1公演ずつ開催される。Sir Vanityと斉藤壮馬それぞれにとって初の対バンとなり、チケットはアリーナスタンディングと2階・3階席のシーティングのほか、CD封入先行販売の好