現在はコールドスリープ（活動休止）中の3人組テクノポップユニット「Perfume」の「かしゆか」こと樫野有香さん（37）が2026年1月17日、自身のインスタグラムを更新。上品な和装ショットを披露した。「お着物は数年前に買った千總さんのもの」かしゆかさんは、「2026初釜Hatsugama」とコメントを添えて、ピンクの着物姿を投稿した。「お着物は数年前に買った千總さんのものを」といい、「お茶会中は写真撮るタイミングないので着