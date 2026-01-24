来週の欧州主要企業決算ルイヴィトンにディオールドイツ銀行 *は金融株 27日（火） LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン クリスチャン･ディオール 28日（水） ボルボ 29日（木） SAP ドイツ銀行* ※予定は変更することがあります