来週の主な予定FOMCと日銀議事録東京と豪州の消費者物価指数党首討論会 ・FOMC利下げ一時停止へ、FRB高官らタカ派傾斜で早期利下げ観測後退 ・豪州CPI高止まりなら2月利上げ観測高まる、失業率改善に家計支出急増 ・東京CPI政府の物価高対策と食品価格落ち着き受け2%を下回る見通し ・日銀議事録12月会合は結果として「ハト派利上げ」で円売りが加速した FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛