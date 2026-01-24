１９日からの週は、前週から引き続き政治相場になっている。海外ではトランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有を主張し、欧州との対立が先鋭化した。首を縦に振らない欧州に対してトランプ大統領は関税賦課で脅した。対抗して欧州側も報復措置の用意があるとした。市場では今後の対する不透明感が高まるなかで「米国売り」（米株安・米債券安、ドル安）の構図が強まった。しかし、ダボス会議でのトラン