祝「RE_PRAY」Blu-ray＆DVD発売！数字にこだわりのある皆さんにとって、2026年の1月23日は忘れがたい日になったのではないでしょうか。羽生結弦氏によるアイスストーリー2nd「RE_PRAY」のBlu-ray＆DVD発売が発売されたのです。縁起もよく、特別な想いがこもっていそうなこの日付。羽生氏とともに過ごしていると、ふと10年後くらいにアリバイを尋ねられてもハッキリと記憶が甦りそうな気がしてきますよね。「その年の1･2･3の日は確