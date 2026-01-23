鼻づまりがつらいとき、市販の点鼻薬を使う方も多いのではないでしょうか。しかし、使い続けることで「耐性」がつき、薬が効かなくなることもあるそうです。市販の点鼻薬を使用する際の注意点や、鼻づまりを解消するための正しい対処法について、「水島耳鼻咽喉科」の水島先生にお聞きしました。 監修医師：水島 豪太（水島耳鼻咽喉科） 日本大学医学部卒業、東京医科歯科大学耳鼻咽喉科入局。同大学付属病院や一般医院勤務