¶õ³±¡Ê¤«¤é¤»¤­¡Ë¤¬½Ð¤ë»þ¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥µ¥¤¥ó¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¶õ³±¡×¤¬Â³¤¯¡¦¶õ³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬ÂÐ½èË¡¤âÅ°Äì²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÃæÂ¼ ²í¾­¡Ê°å»Õ¡Ë ¹°Á°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¹°Á°Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ