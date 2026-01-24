2026年首都圏中学2月入試募集も後半戦に入った。神奈川共学校の人気校と狙い目の入試はどれか。四模試で受験生が選んだ志望先の状況を基に、26年入試の最終動向を見ていく。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）2月入試の神奈川難関校と公立中高一貫校今回は神奈川県にある共学校の中学入試について見ていこう。全体的に緩和傾向にある中で、どの学校が人気なのか。狙い目の入試回はどれか。そうした観点から見ていきたい