シャオミ・ジャパンは1月22日、2.5K高解像度ディスプレーと12000mAhバッテリーを搭載したタブレット「POCO Pad M1」を公式サイトなどで発売した。カラーはブルー、ブラックの2色展開。価格は8GB／256GBモデルで4万9980円だが、2月4日までの購入なら5000円オフとなる。●サウンドも充実しエンタメを楽しめる アクセサリーで活用の幅広がる新製品は、2.5K解像度（2560×1600）、120Hzリフレッシュレートに対応し、約12.1インチの