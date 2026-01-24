１月１８日に開催された都道府県対抗の『ひろしま男子駅伝』で、広島県警の女性白バイ隊員が先導を務めました。夢をかなえてハンドルを握る、女性隊員の思いに迫りました。 平和公園前をスタートし、各世代のトップランナーが白熱のレースを繰り広げた『ひろしま男子駅伝』では、広島県警の白バイがレースを先導しました。そのひとりが、砂田智子巡査長です。■広島県警交通部交通機動隊砂田智子巡査