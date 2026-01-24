2026年1月22日、中国のポータルサイト・騰訊網に、ソニーが中国家電大手TCLと合弁会社を設立し、テレビ事業を移管することを発表し、日本勢のテレビ製造が事実上の終焉を迎えたとするセルフメディア・遠川科技評論の記事が掲載された。記事は、20日にソニーが「Sony」および「BRAVIA」ブランドの運営権を中国のテレビ大手TCLとの合弁会社に移管することを決定したと紹介。新会社はTCL側が51%を出資し経営権を握ることから、ネット