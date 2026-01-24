ヤンゴンの火葬場で、故人のひつぎに別れを告げる遺族ら＝2025年8月（共同）遺骨を拾わずに火葬場を去る家族、遺骨を川に流す家族。同じ仏教でも、東南アジアの葬式は日本と少し様子が違う。「遺骨への執着を手放しなさい。それがブッダの教えです」。高僧はそう言う。ミャンマーとタイで、大切な家族を見送る人たちの姿を追った。ミャンマー最大の都市ヤンゴン。街外れの火葬場では朝から多くの人たちが故人を悼んでいた。75