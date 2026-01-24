ポプラ社は、児童書『コミック版 日本の歴史93 戦国人物伝 豊臣秀長』(企画・構成・監修：加来耕三／原作：静霞 薫／作画：山田一喜(を、2026年1月21日(水)に発売。本作は、2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公としても取り上げられている豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の生涯を描いた学習漫画となっている。【あらすじ】尾張国で百姓仕事に精を出す小竹(のちの秀長)のもとに、幼い頃に家を出て行った兄が戻ってきた。兄は木下藤吉