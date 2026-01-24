鹿児島の新ユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦う。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は鹿児島ユナイテッドFCが特別シーズンで着用する1着に注目している。鹿児島ユナイテッドの2026特別大会ユニフォームは2021シーズンから2025シーズンまでのユニフォームコンセプトを詰め込んだ