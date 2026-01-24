「かまいたち」の濱家隆一、元乃木坂４６で女優の生田絵梨花がＭＣを務めるＮＨＫの音楽番組「Ｖｅｎｕｅ１０１」（土曜・後１１時）は２４日、「紅白振り返りＳＰＥＣＩＡＬ」と題して生放送される。同番組のカメラが密着し、昨年のＮＨＫ紅白歌合戦の名場面と裏側を届けていく。番組でしか見られないリハーサルの風景や本番前の緊張感あふれるシーン、出演者同士の交流などレア映像は満載。ちゃんみなとＨＡＮＡのサプライズ