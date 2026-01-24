昨年10月に総理に就任した高市早苗総理は、衆議院を1月23日に解散した。2月8日の投開票に向けて事実上の選挙戦がスタートする。【映像】どのような政策望む？街の声は解散総選挙は、家計にどんな影響をもたらすのだろうか。ニュース番組『わたしとニュース』では、OTEMOTO創刊編集長の小林明子氏とテレビ朝日政治部の大石真依子記者とともに、街の声を紹介し、子育てや女性政策など、素朴な疑問から選挙を考えていく。どのよう