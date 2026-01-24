米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がホワイトソックスが救援右腕セランソニー・ドミンゲス（31）と2年総額2000万ドル（約31.4億円）で合意したことについて分析している。ドミンゲスは2018年にフィリーズでメジャーデビューし、58イニングを投げて防御率2.95を記録した。その後はトミー・ジョン手術を含む故障の影響で結果を残せなかったが、直近4シーズンはいずれも50イニング以上を投げ、フィリーズ、オリオールズ、