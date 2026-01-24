元宝塚歌劇団男役で女優の遼河はるひ（49）が24日までに自身のインスタグラムを更新。人気芸人とのロケ2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「鈴木拓さんとロケ！」と題して投稿。「よじごじDaysにて同い年、同じ事務所の鈴木拓さんと…熱海・小田原にドライブ旅へ。とても良いお天気で景色も最高でした！」とドライブロケで共演したドランクドラゴン・鈴木拓との2ショットなどを公開した。最後に「美味しいものも