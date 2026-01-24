元宝塚星組トップスターで2025年に退団した礼真琴が、28日発売のファッション誌『Oggi』3月号に登場する。【写真】英国で『バーレスク』を観劇した礼真琴2009年宝塚歌劇団に首席入団、19年には異例のスピードで星組トップに就任、昨年8月に宝塚歌劇団を退団するまで常に第一線を走り続け、いま新たな一歩を踏み出した礼が旬な人物の素顔に迫るの人気連載「この人に今、これが聞きたい！」に登場。これまでとこれからを語る。