気づけば過去に引きずられ、未来に縛られ、今日を味わい損ねていませんか。二度と来ない「いま」を手触りある満足に変えつつ、明日への視線も失わないためにはどうすればいいのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。二度とこない「いま」