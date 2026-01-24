コメの価格が2週ぶりに値上がりしました。農林水産省によりますと、1月18日までの1週間にスーパーで販売されたコメの平均価格（5kgあたり）は、前の週より16円高い4283円でした。4000円台は20週連続で、高止まりとなっています。2026年産の主食用米の生産量は需要を上回る見通しで、いつ値下がりするかが焦点です。