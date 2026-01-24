気象台は、午前7時47分に、なだれ注意報を郡上市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・郡上市に発表（雪崩注意報） 24日07:47時点岐阜県では、大雪や落雷、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■高山市□なだれ注意報25日にかけて注意■飛騨市□なだれ注意報25日にかけて注意■郡上市□なだれ注意報【発表】25日にかけて注意■揖斐川町□なだれ注意報25日にかけて注意