現地時間1月22日、アメリカ合衆国フロリダ州で第55回エクリプス賞授賞式が行われ、フォーエバーヤング（栗東・矢作芳人厩舎）がOlder Dirt Male（最優秀古馬ダート牡馬）を受賞した。日本調教馬による同部門受賞は大きな注目を集めている。さらに同授賞式では、フォーエバーヤングが見せた印象的な活躍が評価され、「#ForeverClassic」としてNTRA Moment of the Yearにも選出された。Moment of the Yearは、その年で最も印象に