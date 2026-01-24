今回、Ray WEB編集部は女同士のトラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は社会人のアイドルオタクでかなり貢いでいるため、ファンの間ではちょっとした有名人。そんな主人公がある日ライブに行くと、現場でよく見かける子に突然ジュースをかけられます。ライブが始まるのはこれから。主人公はジュースまみれのまま、ライブを観ることになるのでしょうか……！？原案