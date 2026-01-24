ウクライナとアメリカ、ロシアの高官による初の3者協議が23日、中東のUAE（アラブ首長国連邦）で始まりました。協議は24日も行われる予定です。ロシアのウクライナ侵攻後初となる3カ国の協議は、UAEの首都アブダビで行われ、ウクライナからブダノフ大統領府長官らが、アメリカからはトランプ政権のウィトコフ特使らが参加しました。ゼレンスキー大統領は協議の後、SNSに「戦争終結の条件を協議している」と明かした上で、「きょう