衆議院は23日に解散され、与野党は事実上の選挙戦に突入しました。高市首相は「政策転換に信任を得て力強く進めたい」と意気込みを語りました。■高市首相「信なくば立たず」大雪の秋田県鹿角市で、急ピッチで行われていた準備。作業員「大切な選挙ですので、なんとか間に合わせて立てたい」異例ずくめの「真冬の超短期決戦」へ。はたして日本の未来はこの人に託されるのか。高市首相「責任ある積極財政、そしてこれから進めていき