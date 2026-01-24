女優の加賀まりこさん（82）と、冨士眞奈美さん（88）が、1月26日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。60年来の親友だという二人。40年以上前のお互いの「徹子の部屋」出演時の映像にも感慨深く見入りました。【写真】80代になっても美しい大物女優もともと近所に住んでおり、お互いの家も行き来していた仲なのだとか。番組では、当時の爆笑エピソードを披露。加賀さんの家に