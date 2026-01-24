警察はタイヤ交換後の「増し締め」を推奨！ そのタイミングは？北海道において、走行中の車両からのタイヤ脱落事故が相次いで発生しています。北海道警では事故防止のため、異音が発生した際の運転中止やタイヤ交換後の「増し締め」などを呼びかけています。2026年1月21日の午後5時すぎ、札幌市厚別区の市道において、30代の女性が運転する軽乗用車から左前のタイヤが脱落する事故が発生しました。【画像】「アウトー！」 これ