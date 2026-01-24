DeNA¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Çòºê¹ÀÇ·»á2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Çòºê¹ÀÇ·»á¡ÊÀ¾Éð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ïºë¶Ì±É¹â¡¢¶ðÂç¤ò·Ð¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¡¦´ä¸«Âô»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤ÎºÝ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¶¯¹ë¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÆ»¤ò¼Î¤Æ¡¢´ØÅì¿Ê³Ø¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤½¤Î·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤¬Êú¤¤¤¿ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2004Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤¬»¥ËÚ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤­¤¿¡£