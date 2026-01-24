攻撃後の1月9日、ホワイトハウスで石油・天然ガス企業幹部と会談したトランプ大統領2026年の世界は、地球の裏側で行なわれた数分間の作戦で完全に変わってしまった。米軍が南米のベネズエラをいきなり攻撃し、マドゥロ大統領夫妻を一瞬で拘束したのだ。これは独裁や麻薬の話だけではない。塗り替えられ始めた西半球の秩序。ベネズエラは序章か？次に狙われるのは？＊＊＊【米軍死者数ゼロの完璧な特殊作戦】1月2日午後10