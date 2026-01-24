◇冬季Ｘゲーム第１日（２３日、米コロラド州アスペン）開幕し、スノーボードのスロープスタイル女子が行われ、２０２２年北京五輪ビッグエア（ＢＡ）銅メダルの村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２回目に８９・６６点をマークし、銅メダルをつかんだ。今季Ｗ杯ＢＡ第２戦中国・北京大会を制したミア・ブルックス（英国）が、９６・３３点で制覇し、昨年世界選手権金メダルのゾイ・サドフスキシノット（ニュージーラ