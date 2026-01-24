自分の子どもが学校でいじめられていたらどうしよう……、と心配する親御さんは少なくないですが、意外と〈いじめる側〉になってしまったときの心の準備はあまりできていないもの。「うちの子に限ってまさか……」「やさしい子だったのにどうして？」と現実を受け止められないかもしれません。今回は、自分の子どもがいじめをしてしまったときの対応や、子どもがいじめをしてしまう理由について公認心理師・臨床心理士の本田恵子先