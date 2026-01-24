今回は、彼氏とのデートを母親に見られ、忠告されたエピソードを紹介します。イケメンだけど自己中な彼氏…「大学1年の夏に初めての彼氏ができ、うれしかったです。ただ彼氏はイケメンだけど自己中で、引っかかる部分はありました。それでも彼氏のことが好きで、彼氏のワガママも全部聞いていたんです。そんなある日、なんと彼氏とのデートを母親に見られていたようで、帰宅してから『あの男とは別れた方がいい』『あんた騙されて